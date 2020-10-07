Литва изменила правила въезда в страну иностранцами.
Согласно новому решению правительства, на самоизоляции необходимо находиться лишь гражданам государств, где уровень заболеваемости коронавирусом выше на 10%, чем в Литве.
Однако это правило не касается третьих стран, они будут оцениваться отдельно.
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До этого в Литве действовало правило, что самоизоляцию необходимо проходить гражданам всех стран, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 тыс. населения.
Правила въезда в Украину
Украинское правительство с 29 сентября изменило правила въезда в Украину во время действия ограничительных мер.
Иностранцы могут пересечь границу лишь при наличии страхового полиса.
Документ должен быть выдан украинской компанией или иностранной с представительством в Украине.
Источник: Delfi