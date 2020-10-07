В Министерстве внутренней безопасности США готовятся к тому, что Россия будет распространять больше фейков и дезинформации на территории США. Это связано с предвыборной кампанией и самими выборами, которые состоятся 3 ноября.

— Главная цель Москвы — усилить свое положение в мире за счет ослабления США именно через распространение дезинформации в обществе и подрыв западных демократических процессов, — говорят в министерстве.

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Американское ведомство не сомневается в том, что Россия попытается дезинформировать избирателей, начиная предвыборной кампанией и заканчивая выборами.

МВБ также отметило потенциальные угрозы для национальной безопасности США. Это Китай, Ирак и пандемия коронавируса.

Россия вмешивалась в выборы 2016 года — Сенат США

Попытки вмешательства России в выборы США уже были в 2016 году. Тогда проходила избирательная гонка между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Неизвестные взломали серверы Демократической партии США и электронную почту главы кампании Хиллари Клинтон.

На основе расследований Сенат США сообщили, что именно Россия причастна к этому делу. Российские дезинформаторы со страниц социальных сетей влияли на общественное мнение.

Два года назад США обвинили 12 россиян в причастности к вмешательству в выборы 2016 года. Их обвинили во взломе серверов комитета Демократической партии США.