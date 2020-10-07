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Факты / Мир

Трамп не имеет симптомов коронавируса — врач президента США

В сеть выложили справку о состоянии здоровья Дональда Трампа. У него отсутствуют какие-либо симптомы коронавируса,

Соответствующий документ обнародовала 6 октября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

— Команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Он провел спокойную первую ночь дома, и сегодня не сообщал о каких-либо симптомах, — говорится в документе.

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Жизненные показатели президента США остаются стабильными, уровень насыщенности кислородом легких — 95-97%.

Трамп чувствует себя хорошо.

Covid-19 у Трампа

Коронавирус негативно повлияет на избирательную кампанию Дональда Трампа, считают эксперты.

После первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Его поддерживают 54% опрошенных, а действующего президента Дональда Трампа — 41%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Источник: Kayleigh McEnany

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