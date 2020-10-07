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Факты / Мир

У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, температуры нет — отчет врача

В крови президента США Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.

При этом у него так и не появились характерные для болезни симптомы, говорится в отчете президентского врача Шона Конли.

— У него нет температуры четвертые сутки, нет симптомов более суток, — говорится в отчете.

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Covid-19 у Трампа

2 октября президент США Дональд Трамп заболел коронавирус. Вирус обнаружили и у его жены Мелании.

Коронавирус негативно повлияет на избирательную кампанию Дональда Трампа, считают эксперты.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Источник: Kayleigh McEnany

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