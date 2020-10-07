В крови президента США Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.
При этом у него так и не появились характерные для болезни симптомы, говорится в отчете президентского врача Шона Конли.
— У него нет температуры четвертые сутки, нет симптомов более суток, — говорится в отчете.
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A Wednesday update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/IEn3Clv9yg
— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 7, 2020
Covid-19 у Трампа
2 октября президент США Дональд Трамп заболел коронавирус. Вирус обнаружили и у его жены Мелании.
Коронавирус негативно повлияет на избирательную кампанию Дональда Трампа, считают эксперты.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября.
Источник: Kayleigh McEnany