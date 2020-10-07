В Санкт-Петербурге мужчина совершил самоподжог держа плакат С днем рождения, господин президент.
Очевидцы успели потушить самоубийцу — у него обгорела голова и плечи.
Мужчина поджег себя в знак протеста, утверждают местные СМИ. Перед самосожжением он кричал о дне рождения президента России Владимира Путина и подарок.
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День рождения Путина
7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает свое 68-летие.
В интервью до даты Путин заявил, что не хочет рассказывать журналистам о семье и внуках, потому что это вопрос безопасности.
Источник: Вaza