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Факты / Мир / Росія

С днем рождения, Путин. Мужчина с таким плакатом поджег себя в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина совершил самоподжог держа плакат С днем рождения, господин президент.

Очевидцы успели потушить самоубийцу — у него обгорела голова и плечи.

Мужчина поджег себя в знак протеста, утверждают местные СМИ. Перед самосожжением он кричал о дне рождения президента России Владимира Путина и подарок.

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День рождения Путина

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает свое 68-летие.

В интервью до даты Путин заявил, что не хочет рассказывать журналистам о семье и внуках, потому что это вопрос безопасности.

Источник: Вaza

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