Дебаты кандидатов в вице-президенты США — главное

Дебаты кандидатов на пост вице-президента США — республиканца Майкла Пенса и демократа Камалы Харрис прошли куда достойнее чем дебаты Трампа и Байдена.

В начале оппоненты спокойно выговорили по две минуты, не перебивая друг друга, но в конце все равно начали перебивать.

Модератору Сьюзан Пейдж постоянно приходилось прерывать то одного, то другого и передавать слово оппоненту.

Из-за коронавируса соперники не обменялись взаимными приветствиями перед началом теледебатов.

Коронавирус в США

Первой темой обсуждения стал коронавирус в США. Демократ обвинила администрацию Дональда Трампа в том, что она не справилась с эпидемией.

— Это величайший провал, — сказала Харрис.

Однако от вопроса, собирается ли кандидат в президенты Джо Байден вводить карантин, она уклонилась, хоть и отметила, что у демократов хотя бы есть план выхода из ситуации, в отличае от Трампа и его команды.

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Пенс, в свою очередь, заявил, что Трамп принял меры своевременно, закрыв въезд из КНР, и тем самым “купил бесценное время для величайшей мобилизации со Второй мировой войны”.

— У нас будет вакцина менее, чем за год. У нас есть 5 компаний, которые находятся на третьей стадии испытаний вакцины. Сейчас разрабатываются десятки миллионов доз. У нас будет вакцина до конца года, — заметил Пенс.

Также Камала Харрис сообщила, что готова поставить прививку от коронавируса, если ей посоветуют врачи, но не Трамп. Пенс на это ответил призывом “не играть в политику и не играть жизнями людей”.

Налоги

От коронавируса они перешли к обсуждению налогов, которые якобы не выплатил Трамп. Харрис обвинила президента в непрозрачности и задалась вопросом, кто является бенефициаром его долговых обязательств на $400 млн.

Пенс парировал — он напомнил, что благодаря бизнесу семьи Трампа было создано множество рабочих мест, глава государства до того, как занял свой пост облегчил жизнь работникам и заодно заплатил десятки миллионов долларов налогов.

Климат

-Климат меняется. Вопрос — в чем причина и что с этим делать, — заявил Пенс, отметив, что Трамп тут целиком на стороне науки.

Он обвинил демократов в навязывании американцам новой зеленой сделки, которая грозит запретом добычи полезных ископаемых.

Также он добавил, что и ураганов в США не больше, чем 100 лет назад, так что Трамп тут явно не при чем.

Представительница демократов на это заявила, что ее кандидат в президенты не собирается запрещать добычу углеводородов методом фрэкинга, а станет создавать рабочие места.

Она проигнорировала очередной вопрос модератора — будет ли при Байдене реализована масштабная экологическая реформа — новая зеленая сделка — или нет.

Ранее она сама высказывалась за реформу, но Байден был против инициативы. Но благодаря Байдену, пообещала Харрис, к 2050 году будут достигнуты нулевые выбросы, что поможет бороться с экзистенциальной угрозой изменения климата.

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Россия и Путин

Харрис обвинила Трампа в доверии к Владимиру Путину. Она считает, что он больше верит российскому лидеру, чем американской разведке по вопросу о российском вмешательстве.

Она также пригрозила России ответом за награды за головы американских солдат в Афганистане.

— Байден с этим разберется, — сказала демократ.

Судебная система

Майк Пенс заявил, что она намерена набить Верховный суд США демократами, добавив дополнительные кресла. Он несколько требовал ответ на этот вопрос, но так и не получил его.

Вместе с тем Харрис упрекнула Пенсу в том, что не достойно сейчас назначать нового судью Верховного суда, ведь это должна сделать уже новая администрация.

27 сентября президент США Дональд Трамп представил нового кандидата на должность судьи Верховного суда. Ею стала 48-летняя Эми Кони Барретт.

Байден также призвал Сенат не утверждать эту вакансию до тех пор, пока американский народ не изберет своего следующего президента и следующий Конгресс.

Должность члена Верховного суда США является пожизненной. Кандидата выдвигает президент, далее назначения утверждает Сенат.