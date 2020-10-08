Количество новых случаев бьет все рекорды: Европа ужесточает ограничения из-за Covid-19

Из-за стремительного распространения коронавируса в Европе правительства стран устанавливают новые карантинные ограничения и ужесточающие наказание за их несоблюдение.

По состоянию на вечер 8 сентября в первую десятку стран с наибольшим количеством больных вошли Россия, Испания, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Украина, Нидерланды, Румыния и Бельгия.

Как сейчас европейские страны борются с опасным вирусом, читайте на Фактах ICTV.

Швеция

В конце сентября в Швеции планировалось ослабить некоторые карантинные ограничения, однако статистика показала, что еще рано.

Сейчас посещать концерты и спортивные события можно лишь 50 лицам одновременно. Правительство страны планировало изменить это количество на 500.

Чехия

Власти Чехии распорядились временно закрыть все культурно-просветительские и спортивные учреждения.

Средняя и старшая школы были переведены на смешанную форму обучения, что предусматривает обычные и дистанционные уроки.

Чешские рестораны будут работать не позднее, чем до 20.00.

Италия

Учитывая горький опыт в начале пандемии, власти Италии ввели обязательное ношение масок.

В документе правительства сказано, что все граждане и гости страны должны носить маску всегда, даже на открытом воздухе, когда находятся рядом с другими людьми, которые не являются членами семьи.

Штраф за отсутствие маски чиновники повысили до € 1000.

Бельгия

Чтобы остановить распространение Covid-19, бельгийское правительство пошло на радикальные меры: на месяц работа всех баров и ресторанов была полностью прекращена.

Также это касается пабов, кафе и спортзалов. Однако есть исключения — рестораны в Брюсселе продолжать работать.

Польша

Власти Польши, аналогично Италии, также ввели обязательное ношение масок, даже не в общественных местах.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий также анонсировал, что с 10 октября в Польше состоятся изменения в образовательном процессе. Вероятно, ученики школ и студенты будут полностью или частично переведены на дистанционную форму обучения.