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Факты / Мир

Муха села на Пенса во время дебатов: команда Байдена подзаработала на мухобойках

Команда Джо Байдена быстро распродала мухобойку с надписью “Правда вместо мух”, которую изготовили, вдохновившись вирусным моментом, случившимся на дебатах кандидатов на пост вице-президента США демократа Камалы Харрис и республиканца Майка Пенса.

На сайте кампании Байдена появилось предложение о продаже синей мухобойки, которая “отгоняет мух и ложь”. Надпись на предмете обыгрывает фразу “Truth over lies” – “Правда вместо лжи”, в которой lies заменили на созвучное flies, получив “Правда вместо мух”.

По состоянию на утро четверга товар был распродан.

Муха села на Пенса во время дебатов: команда Байдена подзаработала на мухобойках

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Муха вмешалась в дебаты Харрис и Пенса

Во время дебатов между Харрис и Пенсом на выборах в США, которые состоялись 7 октября в Юте, муха приземлилась на республиканца и просидела у него на голове более двух минут.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден после дебатов опубликовал в Twitter свою фотографию, на которой он держит мухобойку, и попросил своих сторонников пожертвовать деньги, чтобы помочь его предвыборной кампании.

Муха села на Пенса во время дебатов: команда Байдена подзаработала на мухобойках

Источник: The Hill

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