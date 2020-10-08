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Факты / Мир

Самый высокий с начала пандемии: во Франции рекордный суточный прирост Covid-19

Во Франции за минувшие сутки зарегистрировали около 18,7 тыс. новых случаев коронавируса.

Минздрав Франции заявил, что этот показатель стал самым высоким за время пандемии.

В больницах Франции за последние 24 часа умерло 80 человек, общее количество случаев смертей среди пациентов с начала пандемии достигла 32,4 тыс.

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Префект полиции Парижа Дидье Лальман объявил о возвращении строгих ограничительных мер.

Закрываются танцевальные и игровые клубы. Все виды ярмарок, конгрессы разного рода, цирки и профессиональные салоны запрещены. Прекращается ряд видов спортивной деятельности, закрываются спортивные и фитнес-клубы, спортивные залы и бассейны, без устранения школьных уроков физкультуры.

Коронавирус в мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире составило 36 068 991. По состоянию на утро 8 октября за день заболели еще почти 383 тыс. жителей планеты.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 1 054 537 человек, а выздоровел 25 127 271 пациент. Здесь абсолютный рекордсмен – Индия, где побороли вирус 5 744 693 человека.

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