Полицейского, который вероятно убил Джорджа Флойда, отпустили под залог в $1 млн

Бывшего офицера полиции в Миннеаполисе Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойд, отпустили из тюрьмы под залог в $1 млн.

Шовин был под стражей с конца мая. Его обвиняют в умышленном убийстве, но не спланированном заранее.

В случае доказательства вины милиционеру грозит до 40 лет лишения свободы. Судебное заседание по делу назначено на 8 марта 2021 года.

Убийство Джорджа Флойда

25 мая в американском штате Миннесота полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Дело быстро получило огласку, поскольку все, что происходило, снял и распространил в сети случайный прохожий.

Полицейский поставил колено Флойду на шею и прижимал к земле, несмотря на просьбы отпустить, поскольку он не мог дышать.

От нехватки кислорода Флойд потерял сознание и был госпитализирован. В больнице мужчина скончался.

По одной версии, причиной смерти стало удушение, по другой — смерть Флойда ускорила передозировка наркотиками.

Смерть Джорджа Флойда стала мощным толчком к началу восстаний в США, которые прокатились десятками штатов и вызвали волну мародерства, а также разрушения домов и памятников. Лозунгом протестов стала фраза Black Lives Matter.