PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Полицейского, который вероятно убил Джорджа Флойда, отпустили под залог в $1 млн

Бывшего офицера полиции в Миннеаполисе Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойд, отпустили из тюрьмы под залог в $1 млн.

Шовин был под стражей с конца мая. Его обвиняют в умышленном убийстве, но не спланированном заранее.

убийца джорджа флойда

В случае доказательства вины милиционеру грозит до 40 лет лишения свободы. Судебное заседание по делу назначено на 8 марта 2021 года.

Убийство Джорджа Флойда

25 мая в американском штате Миннесота полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Дело быстро получило огласку, поскольку все, что происходило, снял и распространил в сети случайный прохожий.

Полицейский поставил колено Флойду на шею и прижимал к земле, несмотря на просьбы отпустить, поскольку он не мог дышать.

От нехватки кислорода Флойд потерял сознание и был госпитализирован. В больнице мужчина скончался.

Затримання Флойда

По одной версии, причиной смерти стало удушение, по другой — смерть Флойда ускорила передозировка наркотиками.

Смерть Джорджа Флойда стала мощным толчком к началу восстаний в США, которые прокатились десятками штатов и вызвали волну мародерства, а также разрушения домов и памятников. Лозунгом протестов стала фраза Black Lives Matter.

Источник: AP

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка