Мексиканский ученый Марио Молина, в 1995 году получивший Нобелевскую премию по химии, умер в возрасте 77 лет.

Причина смерти – инфаркт.

Об этом сообщил в Twitter Национальный автономный университет Мексики (UNAM).

– UNAM с прискорбием сообщает об уходе из жизни доктора наук Марио Молины, выдающегося студента университета, лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года, – говорится в сообщении.

Gracias por todo lo que le dio a México. ¡Hasta siempre Mario Molina! pic.twitter.com/vdsF16WuBh — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2020

Нобелевскую премию по химии в 1995 году Марио Молина получил совместно с американцем Роуландом Шервудом и нидерландским химиком Паулем Крутценом за работы по атмосферной химии.

Молина занимался исследованием озоновых дыр. Он обнаружил, что хлорфторуглерод разрушает слой озона, защищающего Землю от ультрафиолетового излучения.

В итоге производство этих веществ запретили Венской конвенцией от 1985 года и Монреальским протоколом (1987).

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Нобелевская премия по химии 2020

В 2020 году Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна “за разработку метода изменения генома”.

Они открыли так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9, с помощью которых можно изменить ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Фото: UNAM