PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

Мексиканский ученый Марио Молина, в 1995 году получивший Нобелевскую премию по химии, умер в возрасте 77 лет.

Причина смерти – инфаркт.

Об этом сообщил в Twitter Национальный автономный университет Мексики (UNAM).

– UNAM с прискорбием сообщает об уходе из жизни доктора наук Марио Молины, выдающегося студента университета, лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года, – говорится в сообщении.

 

 

Нобелевскую премию по химии в 1995 году Марио Молина получил совместно с американцем Роуландом Шервудом и нидерландским химиком Паулем Крутценом за работы по атмосферной химии.

Молина занимался исследованием озоновых дыр. Он обнаружил, что хлорфторуглерод разрушает слой озона, защищающего Землю от ультрафиолетового излучения.

В итоге производство этих веществ запретили Венской конвенцией от 1985 года и Монреальским протоколом (1987).

Читайте: За исследование черных дыр: присуждена Нобелевская премия по физике

Нобелевская премия по химии 2020

В 2020 году Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна “за разработку метода изменения генома”.

Они открыли так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9, с помощью которых можно изменить ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Фото: UNAM

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх