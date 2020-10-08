Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря препарату регенерон вылечился от коронавируса.

— Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон. Давали и другие лекарства, но это было ключевым. Это было невероятно, я почувствовал себя намного лучше в тот же момент, — рассказал Дональд Трамп.

Що таке регенерон

Препарат компании Regeneron Pharmaceuticals — это своеобразный коктейль антител REGN-COV2. Для коктейля ученые использовали два вида антител, после чего масштабувалы их и превратили в лекарство.

Важно понимать, что это не вакцина — смесь антител не предоставляет постоянной защиты от болезни, но создает определенный пассивный иммунитет от Covid-19 и облегчает течение болезни.

— Мы создали уникальный антивирусный коктейль из антител, который имеет потенциал для предотвращения коронавирусной инфекции, так и лечит ее, а еще опережать “высвобождения” вируса, что является важным предостережением в свете нынешней глобальной пандемии, — отметил глава Regeneron Джордж Янкопоулос.

На изготовление этого препарата Минздрав США выделил $450 млн компании Regeneron Pharmaceuticals.

Что за компания производит препарат

Regeneron Pharmaceuticals, является ведущей научной биофармацевтической компанией, основанной в 1988 году и базирующейся в Тарритауне, штат Нью-Йорк.

Фармацевтический гигант изобретает, разрабатывает и производит лекарственные препараты для лечения ряда серьезных заболеваний: глазных заболеваний, колоректального рака и редких воспалительных заболеваний.

Коронавирус у Трампа

Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и его жены Мелании Трамп.

Сначала глава страны планировал продолжать работать, но позже его госпитализировали в больницу. 6 октября Трампа уже выписали из госпиталя.