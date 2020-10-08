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Факты / Мир

Это было невероятно: Трамп назвал препарат, который спас его от Covid-19

Глава США Дональд Трамп рассказал о лекарстве, которое помогло ему преодолеть коронавирус.

По его словам, препарат регенерон (коктейль из антитель, разработанный Regeneron Pharmaceuticals, США) стал ключевым лекарством, после которого он почувствовал себя лучше.

— Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон. Давали и другие лекарства, но это было ключевым. Это было невероятно, я почувствовал себя намного лучше в тот же момент, — рассказал Дональд Трамп.

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Президент США планирует разрешить использовать этот препарат для лечения больных коронавирусом. Его передадут в больницы, он будет бесплатным.

Коронавирус у Трампа

Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и его жены Мелании Трамп.

Сначала глава страны планировал продолжать работать, но позже его госпитализировали в больницу.

6 октября Трампа уже выписали из госпиталя.

Фото: Dreamstime

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