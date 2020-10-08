Количество инфицированных коронавирусом в мире составило 36 068 991. По состоянию на утро 8 октября за день заболели еще почти 383 тыс. жителей планеты.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 1 054 537 человек, а выздоровел 25 127 271 пациент. Здесь абсолютный рекордсмен – Индия, где побороли вирус 5 744 693 человека.

Президент США Дональд Трамп, у которого обнаружили антитела к коронавирусу, заявил, что всех американцев обеспечат бесплатными лекарствами от Covid-19.

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Страны-антилидеры, где больше всего больных коронавирусом:

США – 7 546 706;

Индия – 6 757 131;

Бразилия – 5 000 694;

Россия – 1 242 258;

Колумбия – 877 683.

Близки к пятому месту также Аргентина и Испания. А Украина в этом списке – 25-я. По данным Университета Джона Хопкинса, с момента начала пандемии коронавируса в нашей стране заразилось 245 698 человек.

Где больше всего летальных случаев:

США – 211 725;

Бразилия – 148 228;

Индия – 104 555;

Мексика – 82 726;

Великобритания – 42 605.

Кстати, Украина в этом списке находится на 33-м месте с 4 707 жертвами Covid-19.

Коронавирус в мире 7 октября

По состоянию на 7 октября коронавирусом в мире заразились 35 686 133 человека.

Из них умерли в результате осложнений 1 047 838 пациентов.

Эпицентром вируса остаются США, где было 7 497 847 случаев Covid-19, из которых 210 852 – летальные.