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Факты / Мир

В Италии запретили выходить на улицу без маски

Правительство Италии решило ввести обязательное ношение масок на открытом воздухе, несмотря на то, что здесь количество случаев Covid-19 намного меньше, чем во многих других европейских странах.

Итальянцы также должны носить маски в закрытых помещениях – в магазинах, офисах, в общественном транспорте, барах и ресторанах. Раслабиться можно только у себя дома.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что необходимы жесткие меры, чтобы избежать возврата к экономически разрушительной изоляции.

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– Отныне маски и защитные средства нужно брать с собой, когда мы выходим из дома, и носить их, – отметил он.

7 октября Италия также ввела обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто путешествует из Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Чехии.

Коронавирус в Италии

За последние сутки количество новых случаев коронавируса в Италии впервые с 24 апреля превысили отметку в 3 тыс.

По данным Министерства здравоохранения, зарегистрировано 3 678 больных с Covid-19.

Источник: ВВС

Фото: Pixabay

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