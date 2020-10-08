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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
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09:18
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08 октября
Более 800 музыкантов, художников, актеров, преподавателей, режиссеров, литераторов и других деятелей и активистов культурной сферы подписали открытое письмо.
Они требуют пересмотреть результаты президентских выборов, остановить насилие, отменить черные списки и не оказывать давление на деятелей культуры, которые не согласны с политикой белорусских властей.
09:08
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08 октября
Польские СМИ сообщают, что до пятницы, 9 октября, из Беларуси уедут 32 польских дипломата.
По информации издания Gazeta Wyborcza, Варшава не планирует делать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.
09:04
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08 октября
Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала объявление ее в розыск в РФ.
Об этом она заявила во время своего визита в Германию.
— Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле, тем более в России, — отметила Светлана Тихавноская.
20:51
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07 октября
Вечер 7 октября во городах Беларуси проходит спокойно. СМИ не сообщают об акциях и протестах.
18:30
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07 октября
В Европарламенте 25 депутатов направили письмо военному руководству Беларуси с призывом не выполнять приказы Александра Лукашенко.
— Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков, — заявили депутаты.
17:02
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07 октября
Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск на территории России.
Источник ТАСС в правоохранительных органах объяснил, что в розыск ее объявили в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.
16:58
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07 октября
В Минске женщины с цветами в руках выстроились в цепи солидарности.
/ 3 фотографии
Фото: Onliner
09:19
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07 октября
Светлана Тихановская прибыла на встречу с Олафом Шольцем – вице-канцлером и министром финансов Германии.
Фото: Светлана Тихановская
09:14
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07 октября
Во время встречи со Светланой Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку белорусам, которые стремятся к свободе и демократии.
Она восхищена отвагой белорусских женщин, а также самоорганизацией гражданского общества Беларуси. Канцлер выразила интерес и к судьбе политических заключенных в Беларуси.
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09:12
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07 октября
Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.
во время 45-минутной встречи Тихановская говорила о протестах в Беларуси и политзаключенных. Сейчас важно остановить насилие и освободить их.
Тихановская подчеркнула, что ситуация в Беларуси — это не борьба против России или Европы, а внутренний белорусский кризис.
— Главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен, — заявила она.