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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:18 - 08 октября

Более 800 музыкантов, художников, актеров, преподавателей, режиссеров, литераторов и других деятелей и активистов культурной сферы подписали открытое письмо.

Они требуют пересмотреть результаты президентских выборов, остановить насилие, отменить черные списки и не оказывать давление на деятелей культуры, которые не согласны с политикой белорусских властей.

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09:08 - 08 октября

Польские СМИ сообщают, что до пятницы, 9 октября, из Беларуси уедут 32 польских дипломата.

По информации издания Gazeta Wyborcza, Варшава не планирует делать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.

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09:04 - 08 октября

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала объявление ее в розыск в РФ.

Об этом она заявила во время своего визита в Германию.

— Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле, тем более в России, — отметила Светлана Тихавноская.

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20:51 - 07 октября

Вечер 7 октября во городах Беларуси проходит спокойно. СМИ не сообщают об акциях и протестах.

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18:30 - 07 октября

В Европарламенте 25 депутатов направили письмо военному руководству Беларуси с призывом не выполнять приказы Александра Лукашенко.

— Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков, — заявили депутаты.

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17:02 - 07 октября

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск на территории России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах объяснил, что в розыск ее объявили в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.

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16:58 - 07 октября

В Минске женщины с цветами в руках выстроились в цепи солидарности.

/ 3 фотографии

Фото: Onliner

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09:19 - 07 октября

Светлана Тихановская прибыла на встречу с Олафом Шольцем – вице-канцлером и министром финансов Германии.

Фото: Светлана Тихановская

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09:14 - 07 октября

Во время встречи со Светланой Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку белорусам, которые стремятся к свободе и демократии.

Она восхищена отвагой белорусских женщин, а также самоорганизацией гражданского общества Беларуси. Канцлер выразила интерес и к судьбе политических заключенных в Беларуси.

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09:12 - 07 октября

Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

во время 45-минутной встречи Тихановская говорила о протестах в Беларуси и политзаключенных. Сейчас важно остановить насилие и освободить их.

Тихановская подчеркнула, что ситуация в Беларуси — это не борьба против России или Европы, а внутренний белорусский кризис.

— Главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен, — заявила она.

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