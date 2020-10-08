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Факты / Мир

За безошибочный поэтический голос: объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным.

Лауреат по литературе Луиза Глюк дебютировала в 1968 году с Первенцем. Вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. Она опубликовала двенадцать сборников стихов.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке и живет в Кембридже, штат Массачусетс. Она является профессором английского языка в Йельском университете. Также Луиза Глюк получила несколько престижных наград, среди них Пулитцеровская премия (1993) Национальная книжная премия (2014).

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Луиза Глюк выдала двенадцать поэтических сборников и несколько томов очерков о поэзии. Детство и семейную жизнь, тесные отношения с родителями, братьями, сестрами — это тема, которая является центральной.

Нобелевская премия по химии

Нобелевскую премию по химии 2020 получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна “за разработку метода редактирования генома”.

Шарпентье и Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии — так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9. С их помощью можно изменить ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью.

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