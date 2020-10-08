Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным.

Лауреат по литературе Луиза Глюк дебютировала в 1968 году с Первенцем. Вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. Она опубликовала двенадцать сборников стихов.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке и живет в Кембридже, штат Массачусетс. Она является профессором английского языка в Йельском университете. Также Луиза Глюк получила несколько престижных наград, среди них Пулитцеровская премия (1993) Национальная книжная премия (2014).

Читайте: Умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

Луиза Глюк выдала двенадцать поэтических сборников и несколько томов очерков о поэзии. Детство и семейную жизнь, тесные отношения с родителями, братьями, сестрами — это тема, которая является центральной.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нобелевская премия по химии

Нобелевскую премию по химии 2020 получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна “за разработку метода редактирования генома”.

Шарпентье и Дудна открыли один из самых острых инструментов генной технологии — так называемые генетические ножницы CRISPR/Cas9. С их помощью можно изменить ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью.