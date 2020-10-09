Неизвестный выдал себя за Тихановскую на онлайн-заседании парламента Дании

Во время онлайн-заседание комитета по вопросам внешней политики парламента Дании к встрече присоединилась якобы белорусская оппозиционер Светлана Тихановская.

В ходе заседания выяснили, что участие во встрече принимает посторонний человек, сообщили на сайте парламента Дании.

Так, сначала в “Тихановской” были проблемы с камерой и ее не было видно на экране. После 40 минут встречи участники выяснили, что что-то не так и прервали заседание.

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В ходе встречи обсуждалась ситуация в Беларуси и рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека.

Из-за инцидента начато расследование.

Тихановская пообещала иммунитет Лукашенко

Иммунитет от преследований предлагает предоставить Александру Лукашенко белорусская оппозиционер Светлана Тихановская.

Это вариантом для смены власти в стране, заявила она.

Иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.

Источник: парламент Дании