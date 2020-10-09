В 2020 году Нобелевская премия мира была присуждена Всемирной продовольственной программе за борьбу с голодом.
Ее присудили за помощь людям, сообщили в Нобелевском комитете.
Всемирная продовольственная программа — крупнейшая гуманитарная организация, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности.
В прошлом году программа помогла примерно 100 млн человек в 88 странах, страдающих от голода и нехватки продовольствия.
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Кто претендовал на Нобелевскую премию мира
Среди конкурентов были — неправительственные организации Репортеры без границ и Комитет по защите журналистов, Transparency International и другие.
Среди персоналий — эко-активистка Грета Тунберг, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.
Среди политиков — президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и афганский политик и активистка по защите прав женщин Фавзи Куфе и другие.
Выдвинуть на премию может любой и кого угодно.
Нобелевская премия 2019
В 2019 году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за усилия в достижении мира и международного сотрудничества, а в частности за решительную инициативу в урегулировании пограничного конфликта с соседней Эритреей.
До сих пор были вручены 100 Нобелевских премий мира 134 лауреатам. Среди награжденных было 17 женщин.
Нобелевская премия по химии
Французские ученые Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии за разработку метода редактирования генома.
С помощью метода можно изменить ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью.
Источник: Nobel Prize