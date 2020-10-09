По состоянию на 9 октября в мире подтвердили более 36,7 млн случаев коронавируса, из них — более 8 млн активных.
За время пандемии на планете от вируса умерли более 1 млн людей. Выздороветь удалось 27,6 млн пациентам.
В четверг ВОЗ зафиксировала наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки с начала пандемии — Covid-19 заразились 338 779 жителей планеты.
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Страны, где больше всего больных коронавирусом
- США — 7 833 763;
- Индия — 6 903 812;
- Бразилия — 5 029 539;
- Россия — 1 260 112;
- Колумбия — 886 179.
Страны, где больше всего летальных случаев
- США — 217 738;
- Бразилия — 149 034;
- Индия — 106 521;
- Мексика — 83 096;
- Великобритания — 42 592.
Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел
- Индия — 5 903 207;
- США — 5 025 193;
- Бразилия — 4 414 564;
- Россия — 1 002 329;
- Колумбия — 777 658.
Украина занимает в этом антирейтинге 25 место.
Коронавирус в мире 8 октября
По статистике коронавируса в мире 8 октября, на планете более 36 млн подтвержденных случаев болезни.
Умерли от Covid-19 с начала пандемии более 1 млн человек.
Выздороветь удалось 25 млн пациентам.