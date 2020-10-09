PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Более 1 млн смертей: коронавирус в мире 9 октября

По состоянию на 9 октября в мире подтвердили более 36,7 млн случаев коронавируса, из них — более 8 млн активных.

За время пандемии на планете от вируса умерли более 1 млн людей. Выздороветь удалось 27,6 млн пациентам.

В четверг ВОЗ зафиксировала наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки с начала пандемии — Covid-19 заразились 338 779 жителей планеты.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего больных коронавирусом

  • США — 7 833 763;
  • Индия — 6 903 812;
  • Бразилия — 5 029 539;
  • Россия — 1 260 112;
  • Колумбия — 886 179.

Страны, где больше всего летальных случаев

  • США — 217 738;
  • Бразилия — 149 034;
  • Индия — 106 521;
  • Мексика — 83 096;
  • Великобритания — 42 592.

Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел

  • Индия — 5 903 207;
  • США — 5 025 193;
  • Бразилия — 4 414 564;
  • Россия — 1 002 329;
  • Колумбия — 777 658.

Украина занимает в этом антирейтинге 25 место.

Коронавирус в мире 8 октября

По статистике коронавируса в мире 8 октября, на планете более 36 млн подтвержденных случаев болезни.

Умерли от Covid-19 с начала пандемии более 1 млн человек.

Выздороветь удалось 25 млн пациентам.

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх