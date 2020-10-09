По состоянию на 9 октября в мире подтвердили более 36,7 млн случаев коронавируса, из них — более 8 млн активных.

За время пандемии на планете от вируса умерли более 1 млн людей. Выздороветь удалось 27,6 млн пациентам.

В четверг ВОЗ зафиксировала наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки с начала пандемии — Covid-19 заразились 338 779 жителей планеты.

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Страны, где больше всего больных коронавирусом

США — 7 833 763;

Индия — 6 903 812;

Бразилия — 5 029 539;

Россия — 1 260 112;

Колумбия — 886 179.

Страны, где больше всего летальных случаев

США — 217 738;

Бразилия — 149 034;

Индия — 106 521;

Мексика — 83 096;

Великобритания — 42 592.

Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел

Индия — 5 903 207;

США — 5 025 193;

Бразилия — 4 414 564;

Россия — 1 002 329;

Колумбия — 777 658.

Украина занимает в этом антирейтинге 25 место.

Коронавирус в мире 8 октября

По статистике коронавируса в мире 8 октября, на планете более 36 млн подтвержденных случаев болезни.

Умерли от Covid-19 с начала пандемии более 1 млн человек.

Выздороветь удалось 25 млн пациентам.