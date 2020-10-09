Румыния закрыла авиасообщение с Украиной из-за коронавируса

Правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения из странами с желтой карантинной зоны, в частности с Украиной.

Также там оказались Израиль, Аргентина, Черногория, Ливан, США, Армения, Перу, Исландия, Чили, Грузия, Бразилия и другие.

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Однако румынское правительство определило перечень стран, с которыми авиасообщение закрываться не будет. Исключением станут рейсы из стран Европейского союза, Великобритании, Северной Ирландии, ОАЭ и Катара. Граждане из стран желтой зоны должны находиться на двухнедельном самоизоляции.

Рейсы в Берлин из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair увеличивает количество рейсов из Киева в Берлин — с 27 октября 2020 года они будут выполняться ежедневно.

Теперь будет плюс три дополнительных рейса в неделю.

Источник: Digi24