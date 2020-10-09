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Штаб Трампа согласился перенести второй раунд дебатов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа согласился перенести второй раунд дебатов. Сначала они были запланированы на 12 октября.

Встреча может состояться 22 октября.

— Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третий раунд дебатов должен быть перенесен на неделю — на 29 октября, — говорится в заявлении руководителя избирательной кампании Трампа Билла Степьена.

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В то же время штаб обвинил Комиссию по президентским дебатам в симпатиях к демократам и в стремлении не допустить глазных дебатов Байдена с Трампом.

Комиссия решила провести вторые предвыборные дебаты 15 октября в онлайне. Однако Трамп в четверг на это заявил, что не собирается тратить свое время на виртуальные мероприятия.

Дебаты

Дебаты кандидатов на пост вице-президента США — республиканца Майкла Пенса и демократа Камалы Харрис прошли куда достойнее, чем дебаты Трампа и Байдена.

В начале оппоненты спокойно говорили по две минуты, не перебивая друг друга, но в конце все же начали останавливать собеседника.

Источник: Donaldjtrump.com

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