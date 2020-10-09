Президент США Дональд Трамп, у которого неделю назад подтвердили коронавирус, заявил, что он может провести митинг во Флориде в эту субботу. Он планирует встретиться с избирателями.

Об этом глава Белого дома сказал в эфире Fox News.

Трамп заявил, что, вероятно, в пятницу он пройдет тестирование на Covid-19.

Также он заверил, что чувствует себя очень хорошо и может вернуться к предвыборной кампании в субботу вечером, возможно, с митингом во Флориде.

Читайте: Штаб Трампа согласился перенести второй раунд дебатов

Его врач сообщил, что Трамп завершил курс терапии и, вероятно, сможет вернуться к публичным выступлениям в субботу.

Covid-19 у Трампа

Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и жены Мелании.

Сначала президент США планировал продолжать работать, но позже был госпитализирован в больницу.

7 октября в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.