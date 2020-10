Представители Демократической партии в Конгрессе США планируют создать комиссию, которая должна проверить профпригодность действующего президента страны Дональда Трампа.

Авторы инициативы — спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин, они уже взялись за разработку соответствующего законопроекта.

Комиссия определит, в состоянии ли он выполнять свои обязанности. Пелоси считает, что Трамп “оторван от реальности”.

В свою очередь Трамп не остался в долгу и в посте в Twitter назвал Пелоси сумасшедшей.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020