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Факты / Мир

В Конгрессе США готовят законопроект об отстранении Трампа

Представители Демократической партии в Конгрессе США планируют создать комиссию, которая должна проверить профпригодность действующего президента страны Дональда Трампа.

Авторы инициативы — спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин, они уже взялись за разработку соответствующего законопроекта.

Комиссия определит, в состоянии ли он выполнять свои обязанности. Пелоси считает, что Трамп “оторван от реальности”.

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В свою очередь Трамп не остался в долгу и в посте в Twitter назвал Пелоси сумасшедшей.

Конгресс США может отстранять президента в случае его неспособности выполнять свои обязанности, это гарантирует 25 поправка конституции страны.

Выборы в США

3 ноября в США пройдут выборы президента страны. В гонке принимают участие действующий президент Дональд Трамп и представитель демократов Джо Байден.

Между кандидатами уже прошли первые дебаты. Согласно соцопросу, проведенному сразу же после встречи кандидатов, Байден на 10% опережает Трампа.

Подробнее о выборах в США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian, Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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