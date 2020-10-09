9 октября в городе Ульсан Южной Кореи вспыхнул 33-этажный дом, пострадали 88 человек.

По предварительной информации, пожар возник на 12 этаже, из-за сильного ветра и утеплительных конструкций огонь быстро распространился по зданию.

На место чрезвычайного происшествия прибыли пожарные, они эвакуировали сотни местных жителей.

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Информации о погибших нет, однако 88 человек надышались дымом, из-за чего их госпитализировали в больницы.

Через два часа спасателям удалось взять под контроль стихию.

Сейчас местные специалисты выясняют причину пожара.

Пожары в Луганской

8 октября спасателям удалось потушить пожары в Луганской области, вспыхнувших 30 сентября.

Пожар возник в лесах, из-за сухостоя и сильных ветров он распространился на значительную территорию. К ликвидации привлекли авиацию.

Огонь унес жизни 11 человек, повредил жилые помещения. В правительстве анонсировали компенсации семьям, потерявшим близких и дома.

Источник: Yonhap News Agency