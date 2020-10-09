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Факты / Происшествия

В центре Бишкека столкновения протестующих, слышны выстрелы — первое видео

Между митингующими в центре Бишкека началась драка. Слышны выстрелы, люди бросают камни и бутылки.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел чрезвычайное положение в столице. Президент провел переговоры с председателем Генерального штаба и приказал ему ввести войска в Бишкек.

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Известно, что в результате столкновения ранен оппозиционер Токтогазиев, которого ранее выдвинули на должность вице-премьера. Сейчас он находится в больнице без сознания.

Предварительно сообщается, что в Бишкеке собрался митинг в поддержку стабильности, мира, установления законности в стране и против мародерства. Событие организовала партия Социал-демократов.

В 17.30 начались первые выстрелы. Люди бежали в разные направления. Неизвестные бросали в митингующих камни и бутылки. Пока неизвестно, что стало причиной столкновений.

Протесты в Бишкеке

5 октября в столице Кыргызстана Бишкеке вспыхнули протесты из-за предварительных результатов выборов в парламент страны. На следующий день протестующие захватили здание Белого дома, где заседает пармалент. Демонстранты бросали коктейли Молотова в силовиков, ибо не удовлетворены результатами парламентских выборов.

Источник: АКИpress

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