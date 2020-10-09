Ситуация с коронавирусом обостряется не только в Украине, где 8 октября обнаружили более 5 тыс. новых случаев, но и в мире.

На планете в этот день также зафиксировали антирекорд суточного прироста — 338 779 новых случаев заражения Covid-19.

Это количество является самым большим с начала пандемии.

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Бьют антирекорды по суточному приросту больных Индия, Бразилия, США.

В последний раз самое большое количество новых случаев коронавируса фиксировали неделю назад — 2 октября.

Коронавирус в мире 9 октября

По состоянию на 9 октября эпидситуация на планете не улучшается. Согласно статистике коронавируса в мире, на Земле более 36,7 млн подтвержденных случаев Covid-19, из них — более 8 млн активных.

С начала пандемии от вируса скончалось более 1 млн пациентов.

Преодолели болезнь 27,6 жителей планеты.