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Светлана Тихановская встретилась с министрами иностранных дел Болгарии и Греции.

С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Тихановская обсудила возможную программу реабилитации для пострадавших во время разгонов акций протеста, а также визовую поддержку для белорусов.

Глава МИД Греции Никос Дендиас отметил, что для Греции остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси.