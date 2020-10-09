Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
Чехия также отзывает посла из Беларуси. Он едет на консультации примерно на неделю. Таким образом Чехия отвечает на действия белорусских властей в отношении Польши и Литвы.
Ранее стало известно, что посла отзовет Словакия.
Светлана Тихановская встретилась с министрами иностранных дел Болгарии и Греции.
С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Тихановская обсудила возможную программу реабилитации для пострадавших во время разгонов акций протеста, а также визовую поддержку для белорусов.
Глава МИД Греции Никос Дендиас отметил, что для Греции остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси.
Иммунитет от преследований предлагает предоставить Александру Лукашенко белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. Это является вариантом для смены власти в стране, заявила она.
Если Лукашенко уедет куда-нибудь и будет там проводить время, то это допустимо, отметила она. Но она понимает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.
Тихановская также добавила, что не может простить Лукашенко его преступлений.
Президент Словакии Зузана Чапутова готова поддержать белорусский народ. Об этом она сообщила во время встречи со Светланой Тихановской.
— Весь демократический мир считает усилия сотен тысяч белорусов оправданными. Режим Лукашенко потерял легитимность и не может поддерживать власть без насилия против собственного народа. Госпожа Тихановская чувствует, что Словакия понимает Беларусь. И я заверила ее, что она и в дальнейшем будет пользоваться нашей полной поддержкой.
Пресс-секретарь белорусского МВД подтвердила, что Тихановская объявлена в розыск в Беларуси.
В МВД России заявили, что уголовных дел против Тихановской в России не возбуждалось, а в список разыскиваемых она попала на основе соглашений в рамках СНГ.
Более 800 музыкантов, художников, актеров, преподавателей, режиссеров, литераторов и других деятелей и активистов культурной сферы подписали открытое письмо.
Они требуют пересмотреть результаты президентских выборов, остановить насилие, отменить черные списки и не оказывать давление на деятелей культуры, которые не согласны с политикой белорусских властей.
Польские СМИ сообщают, что до пятницы, 9 октября, из Беларуси уедут 32 польских дипломата.
По информации издания Gazeta Wyborcza, Варшава не планирует делать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.
Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала объявление ее в розыск в РФ.
Об этом она заявила во время своего визита в Германию.
— Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле, тем более в России, — отметила Светлана Тихавноская.
Вечер 7 октября во городах Беларуси проходит спокойно. СМИ не сообщают об акциях и протестах.
В Европарламенте 25 депутатов направили письмо военному руководству Беларуси с призывом не выполнять приказы Александра Лукашенко.
— Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков, — заявили депутаты.