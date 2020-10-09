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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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09:17 - 09 октября

Чехия также отзывает посла из Беларуси. Он едет на консультации примерно на неделю. Таким образом Чехия отвечает на действия белорусских властей в отношении Польши и Литвы.

Ранее стало известно, что посла отзовет Словакия.

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09:09 - 09 октября

Светлана Тихановская встретилась с министрами иностранных дел Болгарии и Греции.

С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Тихановская обсудила возможную программу реабилитации для пострадавших во время разгонов акций протеста, а также визовую поддержку для белорусов.

Глава МИД Греции Никос Дендиас отметил, что для Греции остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси.

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09:04 - 09 октября

Иммунитет от преследований предлагает предоставить Александру Лукашенко белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. Это является вариантом для смены власти в стране, заявила она.

Если Лукашенко уедет куда-нибудь и будет там проводить время, то это допустимо, отметила она. Но она понимает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.

Тихановская также добавила, что не может простить Лукашенко его преступлений.

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16:42 - 08 октября

Президент Словакии Зузана Чапутова готова поддержать белорусский народ. Об этом она сообщила во время встречи со Светланой Тихановской.

— Весь демократический мир считает усилия сотен тысяч белорусов оправданными. Режим Лукашенко потерял легитимность и не может поддерживать власть без насилия против собственного народа. Госпожа Тихановская чувствует, что Словакия понимает Беларусь. И я заверила ее, что она и в дальнейшем будет пользоваться нашей полной поддержкой.

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16:34 - 08 октября

Пресс-секретарь белорусского МВД подтвердила, что Тихановская объявлена в розыск в Беларуси.

В МВД России заявили, что уголовных дел против Тихановской в России не возбуждалось, а в список разыскиваемых она попала на основе соглашений в рамках СНГ.

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09:18 - 08 октября

Более 800 музыкантов, художников, актеров, преподавателей, режиссеров, литераторов и других деятелей и активистов культурной сферы подписали открытое письмо.

Они требуют пересмотреть результаты президентских выборов, остановить насилие, отменить черные списки и не оказывать давление на деятелей культуры, которые не согласны с политикой белорусских властей.

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09:08 - 08 октября

Польские СМИ сообщают, что до пятницы, 9 октября, из Беларуси уедут 32 польских дипломата.

По информации издания Gazeta Wyborcza, Варшава не планирует делать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.

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09:04 - 08 октября

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала объявление ее в розыск в РФ.

Об этом она заявила во время своего визита в Германию.

— Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле, тем более в России, — отметила Светлана Тихавноская.

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20:51 - 07 октября

Вечер 7 октября во городах Беларуси проходит спокойно. СМИ не сообщают об акциях и протестах.

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18:30 - 07 октября

В Европарламенте 25 депутатов направили письмо военному руководству Беларуси с призывом не выполнять приказы Александра Лукашенко.

— Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков, — заявили депутаты.

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