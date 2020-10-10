Второй тур дебатов между кандидатами в президенты США на выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года, Дональдом Трампом и Джо Байденом отменен.

Встреча должна была состояться 15 октября во Флориде, однако Трамп и Байден объявили о других планах в этот день.

— 15 октября дебатов не будет. Комиссия сосредоточит свое внимание на подготовке к финальным президентским дебатам, — заявили представители комиссии по вопросам организации дебатов.

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Следующая встреча между кандидатами должна состояться 22 октября в Нэшвилле.

Дебаты между Трампом и Байденом

Первый тур дебатов между Трампом и Байденом состоялся 30 сентября. Тогда они должны были озвучить позиции по шести ключевых темам, среди которых — борьба с коронавирусом, проблемы безопасности и расовые вопросы.

Однако разговор превратилась в хаос из-за взаимных обвинений и нареканий, из-за чего граждане страны так и не получили ответы на вопросы.

По результатам первого тура дебатов, Байден опережал Трампа на 10%. Большинство американцев готовы были голосовать за представителя демократов.

Источник: The Washington Post