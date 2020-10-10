Мы тебя любим: Тихановская впервые за 4 месяца поговорила с мужем

Власти Беларуси впервые за четыре месяца разрешили оппозиционеру Сергею Тихановскому позвонить своей жене, Светлане Тихановской.

Отмечается, что они не общались 134 дня.

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Полный текст телефонного разговора Светланы и Сергея Тихановских

Сергей: Узнала? Муж звонит.

Светлана: Привет, любимый.

Сергей: Ты как?

Светлана:: Хорошо. А ты?

Сергей: Не так хорошо. Как дети Что им сказали?

Светлана: Папа в командировке. Агния каждый вечер спрашивает: Когда приедет мой папа? Плачет. Корней тоже ее успокаивает, что папа скоро будет, все хорошо. Пока еще рассказываем сказки, где ты и что ты.

Делаем все возможное, чтобы быстрее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продолжаться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое для изменения ситуации в Республике.

Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены.

Сергей: Как там? Макрона видел и Меркель.

Светлана: Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое.

Сергей: Это хорошо. Я думаю, что все будет нормально.

Светлана: Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать?

Сергей: Нет… Ну, надо как-то жестче быть.

Светлана: Жестче? Я просто переживаю за всех, кто сейчас в тюрьме — чтобы вас это всех не отразилось. Но значит будем жестче.

Конечно, это все необычно и для Беларуси, и для зарубежных стран. Все восхищаются белорусами. Но все верят в нас. И все белорусы в себя поверили. Сейчас нет одного лидера, который управляет всем, что происходит.

У нас дворы организуются в группы, районы собираются — люди сами себе лидеры. Децентрализация протеста. Конечно, люди боятся, но преодолевают страх и выходят.

Точно никто не остановится. Следующее, что должно случиться, — это переговоры с властью.

Сергей: Думаешь, это будет?

Светлана: Они никуда не денутся. Я думаю, что будет.

Сергей: То, что ты ездишь встречаешься — это хорошо. По телевизору тебя вижу. Показывают здесь каждый день. Вчера сказали, что тебе 15 тыс. дали.

Светлана: Ну, плюс еще 900 тыс. за диваном.

Сергей смеется.

Светлана: Ты там спортом не занимаешься?

Сергей: Нет.

Светлана: Книг прочитал больше, чем за всю жизнь?

Сергей: Ну, да. Ну, все тогда, обнимаю, целую.

Светлана: Мы тебя любим, Сережа. Держись. Скоро все закончится.

Тихановская готова предоставить Лукашенко иммунитет

9 октября Светлана Тихановская сообщила, что Лукашенко может рассчитывать на иммунитет, если самовольно покинет пост президента Беларуси.

Такой иммунитет станет важной составляющей переговоров о передаче власти.

Однако Тихановская заметила, что преступлений власти Лукашенко против мирного белорусского народа простить не сможет.