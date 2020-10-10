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Факты / Мир

Более 37 млн случаев Covid-19: коронавирус в мире 10 октября

По состоянию на 10 октября в мире подтвердили более 37,1 млн случаев коронавируса.

За время пандемии болезнь унесла жизни более 1 млн человек.

Выздороветь удалось более 27,9 млн жителям планеты.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев коронавируса

  • США — 7 894 478;
  • Индия — 6 979 423;
  • Бразилия — 5 057 190;
  • Россия — 1 272 238;
  • Колумбия — 894 300.

Страны, где больше всего людей умерли от вируса

  • США — 218 648;
  • Бразилия — 149 692;
  • Индия — 107 450;
  • Мексика — 83 507;
  • Великобритания — 42 679.

Лидеры по количеству тех, кто выздоровел

  • Индия — 5 988 822;
  • США — 5 064 300;
  • Бразилия — 4 433 595;
  • Россия — 1 009 421;
  • Колумбия — 780 547.

Украина занимает в этом списке 25 место.

Коронавирус в мире 9 октября

По статистике коронавируса в мире 9 октября, на планете зафиксировали более 36,7 млн случаев болезни.

За все время от вируса умерли более 1 млн людей. Преодолели болезнь 27,6 млн пациентов.

За последнюю неделю в мире ухудшается эпидситуация, каждую неделю фиксируют новые антирекорды суточного прироста.

Фото: Dreamstime

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