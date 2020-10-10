По состоянию на 10 октября в мире подтвердили более 37,1 млн случаев коронавируса.

За время пандемии болезнь унесла жизни более 1 млн человек.

Выздороветь удалось более 27,9 млн жителям планеты.

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Страны, где больше всего случаев коронавируса

США — 7 894 478;

Индия — 6 979 423;

Бразилия — 5 057 190;

Россия — 1 272 238;

Колумбия — 894 300.

Страны, где больше всего людей умерли от вируса

США — 218 648;

Бразилия — 149 692;

Индия — 107 450;

Мексика — 83 507;

Великобритания — 42 679.

Лидеры по количеству тех, кто выздоровел

Индия — 5 988 822;

США — 5 064 300;

Бразилия — 4 433 595;

Россия — 1 009 421;

Колумбия — 780 547.

Украина занимает в этом списке 25 место.

Коронавирус в мире 9 октября

По статистике коронавируса в мире 9 октября, на планете зафиксировали более 36,7 млн случаев болезни.

За все время от вируса умерли более 1 млн людей. Преодолели болезнь 27,6 млн пациентов.

За последнюю неделю в мире ухудшается эпидситуация, каждую неделю фиксируют новые антирекорды суточного прироста.