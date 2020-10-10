По состоянию на 10 октября в мире подтвердили более 37,1 млн случаев коронавируса.
За время пандемии болезнь унесла жизни более 1 млн человек.
Выздороветь удалось более 27,9 млн жителям планеты.
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Страны, где больше всего случаев коронавируса
- США — 7 894 478;
- Индия — 6 979 423;
- Бразилия — 5 057 190;
- Россия — 1 272 238;
- Колумбия — 894 300.
Страны, где больше всего людей умерли от вируса
- США — 218 648;
- Бразилия — 149 692;
- Индия — 107 450;
- Мексика — 83 507;
- Великобритания — 42 679.
Лидеры по количеству тех, кто выздоровел
- Индия — 5 988 822;
- США — 5 064 300;
- Бразилия — 4 433 595;
- Россия — 1 009 421;
- Колумбия — 780 547.
Украина занимает в этом списке 25 место.
Коронавирус в мире 9 октября
По статистике коронавируса в мире 9 октября, на планете зафиксировали более 36,7 млн случаев болезни.
За все время от вируса умерли более 1 млн людей. Преодолели болезнь 27,6 млн пациентов.
За последнюю неделю в мире ухудшается эпидситуация, каждую неделю фиксируют новые антирекорды суточного прироста.