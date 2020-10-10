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Факты / Мир

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Азербайджан также обвинил Ереван в обстреле.

Об этом сообщил представитель обороны Армении Арцруни Ованесян в Facebook.

Сначала он заявил, что азербайджанская армия нанесла удар по Капану.

Позже он это опроверг, уточнив, что Азербайджан применил ударные, обстреляв Ерицванк и село Арцваник Сюникской области Армении. Один человек погиб.

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Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию Армении об обстреле, раненых и погибших.

10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00.

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября. Между Азербайджаном и Арменией начались бои за эту территорию.

С тех пор обе стороны регулярно сообщали про разрушенные сооружения, погибших и пострадавших.

Фото: Dreamstime

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