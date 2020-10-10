Президент США Дональд Трамп заявил, что может стать донором плазмы крови для других пациентов после того, как переболел коронавирусом.
— Пока никто не спрашивал, но я готов стать донором плазмы крови для больных Covid-19. Если врачи захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.
Также глава Белого дома добавил, что во время лечения в военном медицинском центре им. Уолтера Рида его беспокоила усталость, а также отсутствие привычного уровня энергии.
Президент отметил, что находился на лечении три с половиной дня.
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Трамп сказал, что он хотел покинуть госпиталь первого дня, однако врачи хотели оставить его на лечении для более длительного наблюдения.
Covid-19 у Трампа
Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и жены Мелании.
Сначала президент США планировал продолжать работать, но позже был госпитализирован в больницу.
7 октября в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.
Его врач сообщил, что Трамп завершил курс терапии и, вероятно, сможет вернуться к публичным выступлениям в субботу.
Источник: Fox News