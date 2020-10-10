12:04 -

С начала кампании по выборам президента Беларуси почти за пять месяцев в стране принято более 300 уголовных дел против участников президентских выборов и активистов.

Самая распространенная статья уголовного кодекса, по которой были возбуждены уголовные дела — массовые беспорядки.