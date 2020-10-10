С пожеланиями крепкого здоровья: в КНДР представили супертяжелую баллистическую ракету

В Северной Корее 10 октября прошел один из самых масштабных военных парадов, посвященный 75-летию Трудовой партии страны.

Военные КНДР представили новую супертяжелую межконтинентальную баллистическую ракету, а также баллистическую ракету для подводных лодок.

На многотысячном параде не было ни одного человека в защитной маске: по словам лидера КНДР, в стране нет коронавируса.

— Я желаю крепкого здоровья всем людям на планете, которые сейчас борются с этим злейшим вирусом, — добавил Ким Чен Ын.

Неожиданно Ким Чен Ын обратился к ближайшему соседу — Южной Кореи. Он назвал граждан “нашими любимыми южнокорейскими товарищами”.

Многих экспертов также удивило то, что в своей длинной речи лидер КНДР ни разу не упомянул США: вместо этого он показал ракеты, способные туда долететь.

По предварительным оценкам, “новинка” является одной из крупнейших мобильных баллистических ракет в мире.

В Белом доме уже отреагировали на военный парад в Северной Корее.

Представители администрации США заявили, что демонстрация новой ракеты побуждают к неутешительным выводам.

Это означает, что переговоры о полной денуклеаризации (ядерного разоружения) КНДР необходимо продолжать.

В последний раз на северокорейских военных парадах баллистические ракеты представляли еще в 2018 году.

Тогда же состоялся первый в истории саммит между США и КНДР по ядерному разоружению Пхеньяна.

Однако уже в феврале 2019 переговоры были прерваны, и северокорейские испытания ракет продолжились.