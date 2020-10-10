С пожеланиями крепкого здоровья: в КНДР представили супертяжелую баллистическую ракету

В Северной Корее 10 октября прошел один из самых масштабных военных парадов, посвященный 75-летию Трудовой партии страны.
Военные КНДР представили новую супертяжелую межконтинентальную баллистическую ракету, а также баллистическую ракету для подводных лодок.
На многотысячном параде не было ни одного человека в защитной маске: по словам лидера КНДР, в стране нет коронавируса.
— Я желаю крепкого здоровья всем людям на планете, которые сейчас борются с этим злейшим вирусом, — добавил Ким Чен Ын.
Неожиданно Ким Чен Ын обратился к ближайшему соседу — Южной Кореи. Он назвал граждан “нашими любимыми южнокорейскими товарищами”.
Многих экспертов также удивило то, что в своей длинной речи лидер КНДР ни разу не упомянул США: вместо этого он показал ракеты, способные туда долететь.
По предварительным оценкам, “новинка” является одной из крупнейших мобильных баллистических ракет в мире.
В Белом доме уже отреагировали на военный парад в Северной Корее.
Представители администрации США заявили, что демонстрация новой ракеты побуждают к неутешительным выводам.
Это означает, что переговоры о полной денуклеаризации (ядерного разоружения) КНДР необходимо продолжать.
В последний раз на северокорейских военных парадах баллистические ракеты представляли еще в 2018 году.
Тогда же состоялся первый в истории саммит между США и КНДР по ядерному разоружению Пхеньяна.
Однако уже в феврале 2019 переговоры были прерваны, и северокорейские испытания ракет продолжились.