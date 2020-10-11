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Факты / Мир

Марш гордости в Беларуси (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Беларуси 11 октября жители вышли на Марш гордости. Белорусы продолжают протестовать против результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

В то же время накануне акции протеста в центр города начали стягивать колонны военной техники. В частности, очевидцы заметили не менее шести БТР, несколько военных грузовиков и грузовики с колючей проволокой.

Возле кинотеатра Москва начались первые одиночные задержания.

Читайте: Марш гордости в Беларуси: в центр Минска стянули военную технику, есть первые задержания

В Минске возникла большая драка между протестующими, которые вышли на Марш гордости, и ОМОНом. Очевидцы сообщают о взрыве возле стелы одной светошумовой гранаты и применения против них газа из баллончиков.

Прямая трансляция протестов из Беларуси

Факты ICTV также следят за ситуацией онлайн. Последние новости о протестах в Беларуси вы можете посмотреть в нашем материале.

Фото: TUT.BY

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