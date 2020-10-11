Протесты в Беларуси: в центр Минска стянули военную технику, есть первые задержания

В Минске и других городах Беларуси люди вышли на Марш гордости. В связи с этим в центр города начали стягивать колонны военной техники, а в одном из районов были замечены бронемашины с пулеметами.

Очевидцы сообщают, что заметили не менее шести БТР со щитами системы Рубеж, которые двигались в направлении площади Государственного флага, рядом с которой расположена городская резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко — Дворец независимости.

Наряду с БТР в колонне было несколько военных грузовиков и грузовики с колючей проволокой.

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Возле кинотеатра Москва начались первые одиночные задержания. К мужчине, который ехал на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его и забрали. Задержали также ряд журналистов, которых повезли в Октябрьский РУВД для проверки документов.











Марш гордости в Беларуси: в центр Минска стянули военную технику, есть первые задержания / 3 фотографии

Также СМИ сообщают об уже традиционном отключении интернета.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после выборов президента и продолжаются уже 64 день. По результатам ЦИК, Александр Лукашенко якобы набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Белорусы считают результаты сфальсифицированными и требуют честного пересчета голосов.

В то же время Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом и 23 сентября провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов.

Фото: Радио Свобода, TUT.BY