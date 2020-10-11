Протесты в Беларуси: людей разгоняют водометами и светошумовыми гранатами

В Минске силовики продолжают разгонять участников Марша гордости. В частности, на пересечении улицы Немиги и проспекта Победителей они применяют водомет.

Он не может подъехать близко, поэтому жидкость оранжевого цвета направляют в воздух.

А вот на пересечении улицы Немиги и Романовской слободы водомет работает по людям. Для разгона протестующих также применяют светошумовые гранаты.

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На проспекте Машерова стоят автомобили с ограждением Рубеж, водомет, силовики со щитами. СМИ сообщают о пострадавших во время разгона.

По информации журналистов, на улице Кальварийской собралась колонна в 30 тыс. человек.

В воскресенье, 11 октября, уже традиционно продолжаются протесты в Беларуси. Люди выражают свое недовольство результатами президентских выборов и насилием со стороны силовиков.

Последние новости о протестах в Беларуси вы можете посмотреть в нашей текстовой онлайн-трансляции.