Врач Дональда Трампа Шон Конли объявил, что президент США, переболевший коронавирусом, уже не опасен как его носитель.

Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

По его словам, утренняя ПЦР проба на Covid-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции.

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Дональд Трамп, заболевший Covid-19 в начале октября, заявил в субботу, что может стать донором плазмы крови для других пациентов.

Он также признался, что во время лечения в военном медицинском центре нго беспокоила усталость, а также отсутствие привычного уровня энергии.