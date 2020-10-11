В центре Минска возникла большая драка между протестующими, которые вышли на Марш гордости, и ОМОНом. Известно, что многих людей жестко задержали.

Очевидцы сообщают о взрыве возле стелы одной светошумовой гранаты. Несколько сотрудников милиции применяли против участников акции протеста газ из баллончиков.

СМИ сообщают, что неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками) и ОМОН бьют демонстрантов.

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В то же время в МВД сообщают, что милиция не применяла газ против протестующих.

В воскресенье, 11 октября, белорусы традиционно вышли на Марш гордости. В связи с этим в центр города начали стягивать колонны военной техники, а в одном из районов были замечены бронемашины с пулеметами.

Очевидцы сообщают, что заметили не менее шести БТР, несколько военных грузовиков и грузовики с колючей проволокой.

Фото: TUT.BY