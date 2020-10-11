По состоянию на утро 11 октября за сутки количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 37 102 281 случая.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 1 071 308 человек, а выздоровели 25 764 172 пациента.

Страны, где больше всего больных коронавирусом:

США — 7 717 633;

Индия — 6 979 423;

Бразилия — 5 055 888;

Россия — 1 278 245;

Колумбия — 902 747.

Украина пока держится на 25 месте в мире. По данным центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), у нас 263 105 заболевших Covid-19.

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Антилидеры по количеству смертей:

США — 214 367;

Бразилия — 149 639;

Индия — 107 416;

Мексика — 83 642;

Великобритания — 42 850.

Где больше всего тех, кто выздоровел:

Индия — 5 988 822;

Бразилия — 4 502 854;

США — 3 062 983;

Россия — 1 011 911;

Колумбия — 783 131.

Коронавирус в мире 10 октября

По данным на 10 октября, коронавирусом в мире заболели 36 796 047 жителей планеты.

Из них 1 067 060 – умерли в результате осложнений, а выздоровели 25 577 703 пациента.

Соседняя Польша из-за роста заболеваемости вводит так называемые часы для людей преклонного возраста.

То есть с 15 октября они должны выходить за покупками с 10.00 до 12.00, чтобы минимизировать инфицирование.