По состоянию на утро 11 октября за сутки количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 37 102 281 случая.
Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 1 071 308 человек, а выздоровели 25 764 172 пациента.
Страны, где больше всего больных коронавирусом:
- США — 7 717 633;
- Индия — 6 979 423;
- Бразилия — 5 055 888;
- Россия — 1 278 245;
- Колумбия — 902 747.
Украина пока держится на 25 месте в мире. По данным центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), у нас 263 105 заболевших Covid-19.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Антилидеры по количеству смертей:
- США — 214 367;
- Бразилия — 149 639;
- Индия — 107 416;
- Мексика — 83 642;
- Великобритания — 42 850.
Где больше всего тех, кто выздоровел:
- Индия — 5 988 822;
- Бразилия — 4 502 854;
- США — 3 062 983;
- Россия — 1 011 911;
- Колумбия — 783 131.
Коронавирус в мире 10 октября
По данным на 10 октября, коронавирусом в мире заболели 36 796 047 жителей планеты.
Из них 1 067 060 – умерли в результате осложнений, а выздоровели 25 577 703 пациента.
Соседняя Польша из-за роста заболеваемости вводит так называемые часы для людей преклонного возраста.
То есть с 15 октября они должны выходить за покупками с 10.00 до 12.00, чтобы минимизировать инфицирование.