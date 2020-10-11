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Факты / Мир

В Индии выздоровели почти 6 млн человек: коронавирус 11 октября

По состоянию на утро 11 октября за сутки количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 37 102 281 случая.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 1 071 308 человек, а выздоровели 25 764 172 пациента.

Страны, где больше всего больных коронавирусом:

  • США — 7 717 633;
  • Индия — 6 979 423;
  • Бразилия — 5 055 888;
  • Россия — 1 278 245;
  • Колумбия — 902 747.

Украина пока держится на 25 месте в мире. По данным центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), у нас 263 105 заболевших Covid-19.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Антилидеры по количеству смертей:

  • США — 214 367;
  • Бразилия — 149 639;
  • Индия — 107 416;
  • Мексика — 83 642;
  • Великобритания — 42 850.

Где больше всего тех, кто выздоровел:

  • Индия — 5 988 822;
  • Бразилия — 4 502 854;
  • США — 3 062 983;
  • Россия — 1 011 911;
  • Колумбия — 783 131.

Коронавирус в мире 10 октября

По данным на 10 октября, коронавирусом в мире заболели 36 796 047 жителей планеты.

Из них 1 067 060 – умерли в результате осложнений, а выздоровели 25 577 703 пациента.

Соседняя Польша из-за роста заболеваемости вводит так называемые часы для людей преклонного возраста.

То есть с 15 октября они должны выходить за покупками с 10.00 до 12.00, чтобы минимизировать инфицирование.

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