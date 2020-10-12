Азербайджан ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении в зоне Нагорного Карабаха.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шашун Степанян.

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— Ночью ситуация в зоне конфликта была стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении, — написала Степанян.

Минобороны Азербайджана взамен сообщает, что Армения утром, 12 октября, обстреляла Агдамский район.

Обе страны по итогам многочасовых переговоров в Москве в ночь на 10 октября договорились о прекращении огня. В тот же день военные ведомства Армении и Азербайджана начали обмениваться обвинениями относительно несоблюдения договоренностей, нанесения ударов в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе представителей Армении и Азербайджана.

По ее словам, стороны должны продолжить вести переговоры в рамках Минской группы.