В Министерстве иностранных дел Канады призвали РФ найти и наказать людей, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Представители страны осуждают использование химического оружия против политика.

— Использование химического оружия — неприемлемо в любых условиях. Мы призываем Россию привлечь виновных к ответственности, — отметили в ведомстве.

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В то же время в МИД заявили о поддержке Организации по запрещению химического оружия, которая помогает расследовать отравление Навального.

Отравление Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа, ему стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву.

Его госпитализировали в российскую больницу, а затем в немецкую, где он долгое время находился в коме.

Расследование отравления Навального показало, что против политика использовали вещество Новичок. В этом подозревают власть РФ.

На такие незаконные действия страны отреагировали критикой, а Германия и Франция уже согласовали санкции против людей, который считают причастными к ним.

Источник: Pol. étrangère CAN