Канцлер Германии Ангела Меркель призвала представителей Армении и Азербайджана незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Лидер провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
— Боевые действия должны быть немедленно прекращены, — отметила Ангела Меркель.
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По ее словам, стороны должны продолжить вести переговоры в рамках Минской группы.
Противостояние в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан и Армения стали вести бои за эту территорию.
Стороны сообщали погибших, пострадавших и разрушениях. 9 октября они встретились в Москве для ведения переговоров. Согласие было достигнуто, с 12.00 10 октября страны должны были прекратить огонь, однако в тот же день оно было сорвано.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и продолжили боевые действия.