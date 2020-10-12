Канцлер Германии Ангела Меркель призвала представителей Армении и Азербайджана незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Лидер провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

— Боевые действия должны быть немедленно прекращены, — отметила Ангела Меркель.

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По ее словам, стороны должны продолжить вести переговоры в рамках Минской группы.

Противостояние в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан и Армения стали вести бои за эту территорию.

Стороны сообщали погибших, пострадавших и разрушениях. 9 октября они встретились в Москве для ведения переговоров. Согласие было достигнуто, с 12.00 10 октября страны должны были прекратить огонь, однако в тот же день оно было сорвано.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и продолжили боевые действия.