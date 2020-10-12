На выборах в Сейм Литвы, которые прошли 11 октября, лидируют представители партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы.

По предварительным результатам, за оппозиционных консерваторов отдали свои голоса 23,2% избирателей.

Среди лидеров также Союз крестьян и “зеленых” Литвы, они набирают 18,3%.

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В парламент также проходит Партия труда, за нее проголосовали 10,5% людей, а также Социал-демократическая партия Литвы — она набрала 9,7% голосов.

Карантин в Литве

С 7 октября Литва изменила правила въезда в страну для граждан других государств.

Согласно новому постановлению, на самоизоляцию будут отправлены лишь те иностранцы, эпидситуация на родине которых хуже, чем в Литве.

Нововведение не касается третьих стран, для них действуют другие правила.