PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

На выборах в парламент Литвы лидируют оппозиционные консерваторы

На выборах в Сейм Литвы, которые прошли 11 октября, лидируют представители партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы.

По предварительным результатам, за оппозиционных консерваторов отдали свои голоса 23,2% избирателей.

Среди лидеров также Союз крестьян и “зеленых” Литвы, они набирают 18,3%.

Читайте: Литва упростила правила въезда в страну во время карантина

В парламент также проходит Партия труда, за нее проголосовали 10,5% людей, а также Социал-демократическая партия Литвы — она набрала 9,7% голосов.

Карантин в Литве

С 7 октября Литва изменила правила въезда в страну для граждан других государств.

Согласно новому постановлению, на самоизоляцию будут отправлены лишь те иностранцы, эпидситуация на родине которых хуже, чем в Литве.

Нововведение не касается третьих стран, для них действуют другие правила.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх