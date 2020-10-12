Статистика коронавируса в мире на 12 октября свидетельствует о 37 396 254 инфицированных. За сутки болезнь обнаружили еще у более 250 тыс. человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 075 779 пациентов.

Страны, где больше всего случаев коронавируса

США — 7 761 673;

Индия — 7 053 806;

Бразилия — 5 094 979;

Россия — 1 291 687;

Колумбия — 911 316.

Страны, где больше всего людей умерло от вируса

США — 214 764;

Бразилия — 150 488;

Индия — 108 334;

Мексика — 837 81;

Великобритания — 42 915.

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В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 24 место — между Израилем и Канадой.

Карантин в других странах

Из-за резкого роста случаев заболевания Covid-19 правительство Италии готовится усилить карантинные ограничения.

Между тем, работники баров и ресторанов насыпали кучи льда перед зданием парламента Шотландии в Эдинбурге в знак протеста против того, что их заставляют закрыться из-за карантина.

Власть Берлина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввела в городе существенные ограничения, которые начали действовать уже в эти выходные.

Коронавирус 11 октября

Для сравнения, по состоянию на утро 11 октября за сутки количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 37 102 281 случая.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 1 071 308 человек, а выздоровели 25 764 172 пациента.