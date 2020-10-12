В Минске силовики жестоко избили Никиту Домрачева, брата Дарьи Домрачевой — четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону.

На видео видно, как несколько силовиков повалили мужчину на землю и начали бить его ногами и дубинками.

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Никита Домрачев рассказал, что 11 октября он ехал на велосипеде к своей матери. В один момент к нему подбежали силовики и начали бить.

— Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла кровь по голове. Я испугался за свой велосипед — он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его, — рассказал пострадавший.

По словам Домрачева, после избиения его бросили в микроавтобус, где угрожали и тыкали в него палкой. Мужчина просил силовиков вызвать скорую, от ударов на лице было много крови.

Скорая забрала пострадавшего уже в отделении, куда привезли его силовики. Перед этим он подписал протокол, где было указано, что мужчина принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Протесты в Беларуси

В результате выборов президента Беларуси, где Лукашенко набрал 80,1% голосов по всей стране начались протесты. По состоянию на 11 октября задержаны тысячи митингующих.

В Минске произошла произошла драка между протестующими и ОМОНом, во время которой задержали многих людей. В столицу власть свозят автобусы, грузовики для перевозки людей, автозаки, джипы с системой Рубеж и автомобили с колючей проволокой.

Источник: TUT.by