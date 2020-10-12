Представители действующего главы США и кандидата на эту должность на выборах 2020 Дональда Трампа настаивают на проведении второго раунда дебатов с демократом Джо Байденом 15 октября.

Ранее комиссия по проведению дебатов отменила эту встречу из-за других планов у кандидатов на этот день.

— Неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график, — отметил представитель Белого дома Брайан Моргенстерн.

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Изменение решения у Трампа связывают с тем, что президент больше не представляет опасность как носитель коронавируса, о чем заявил сам кандидат и его врач. Поэтому дебаты могут пройти очно.

Дебаты между Трампом и Байденом

Первые дебаты между кандидатами в президенты США на выборах 2020 Трампом и Байденом проходили 30 сентября. Тогда диалога не было, встреча превратилась в хаос из-за взаимных обвинений.

По результатам первого тура, Байден опережал Трампа на 10%.

Вторая встреча была запланирована на 15 октября, однако ее отменили из-за планов у кандидатов, сообщили представители комиссии.