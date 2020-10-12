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Факты / Мир

Twitter обозначил пост Трампа о Covid-19 как потенциально неправдивый

Публикацию Дональда Трампа в Twitter о том, что у него есть иммунитет к коронавирусу, представители социальной сети пометили как такую, которая может вводить пользователя в заблуждение.

В этом посте глава США утверждает, что он больше не является заразным.

— Я не могу переносить его (коронавирус, — Ред.). Очень приятно знать, — написал Дональд Трамп.

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Это заявление пометили как такое, в котором может содержаться потенциально неправдивая информация о коронавирусе. Однако его не стали удалять, поскольку слова Трампа представляют общественный интерес.

Трамп коронавирус

Коронавирус у Трампа

Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Болезнь подтвердили и у его жены Мелании.

Сначала глава США собирался продолжать работать в таком состоянии, однако позже его госпитализировали.

6 октября Трампа уже выписали из больницы. 11 числа врач Белого дома заявил, что президент не может распространять болезнь.

Источник: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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