Вирус, ответственный за Covid-19, может оставаться заразным на таких поверхностях, как банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь, в течение 28 дней.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Австралийского национального научного агентства.
Однако эксперимент проводился в темноте. Ультрафиолетовый свет убивает вирус.
Некоторые эксперты также поставили под сомнение реальную угрозу, которую представляет собой наземная передача в реальной жизни.
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Коронавирус в основном передается, когда люди кашляют, чихают или разговаривают. Но есть также свидетельства того, что он может распространяться частицами, висящими в воздухе.
По данным Центров по контролю за заболеваниями США, также возможно, что кто-то может заразиться Covid-19 при прикосновении к инфицированным поверхностям, таким как металл или пластик. Однако считается.
Что было ранее
Предыдущие лабораторные тесты показали, что SARS-Cov-2 может выжить в течение двух-трех дней на банкнотах и стекле до шести дней на пластике и нержавеющей стали.
Для сравнения, вирус гриппа может выжить в тех же условиях в течение 17 дней.