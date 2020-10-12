Вирус, ответственный за Covid-19, может оставаться заразным на таких поверхностях, как банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь, в течение 28 дней.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Австралийского национального научного агентства.

Однако эксперимент проводился в темноте. Ультрафиолетовый свет убивает вирус.

Некоторые эксперты также поставили под сомнение реальную угрозу, которую представляет собой наземная передача в реальной жизни.

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Коронавирус в основном передается, когда люди кашляют, чихают или разговаривают. Но есть также свидетельства того, что он может распространяться частицами, висящими в воздухе.

По данным Центров по контролю за заболеваниями США, также возможно, что кто-то может заразиться Covid-19 при прикосновении к инфицированным поверхностям, таким как металл или пластик. Однако считается.

Что было ранее

Предыдущие лабораторные тесты показали, что SARS-Cov-2 может выжить в течение двух-трех дней на банкнотах и ​​стекле до шести дней на пластике и нержавеющей стали.

Для сравнения, вирус гриппа может выжить в тех же условиях в течение 17 дней.